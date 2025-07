CFA d’entreprise, solution face à l’obsolescence des compétences ?

Alors que le marché du travail évolue à grande vitesse, les entreprises peinent à recruter des profils adaptés. Un paradoxe, à l’heure où le chômage reste une préoccupation forte. Face à ce constat, les organismes de formation doivent répondre à un double défi : adapter les compétences des candidats aux besoins réels des entreprises et lutter contre l’obsolescence accélérée des savoir-faire.

Organisme de formation à distance, Skill and You conçoit des parcours accessibles en ligne à destination des particuliers comme des entreprises. Son CEO, Damien Bon, était l’invité du Journal de la Formation pour évoquer les solutions possibles, notamment à travers les CFA d’entreprise.

CFA d’entreprise : une co-construction entre entreprise et organisme pour mieux former

Deux constats s’imposent : d’une part, un écart persistant entre les profils disponibles et les attentes des recruteurs ; d’autre part, une durée de vie des compétences de plus en plus courte, particulièrement dans les secteurs du numérique ou du commerce. Pour y répondre, Skill and You identifie les compétences réellement recherchées, en lien avec les transitions écologique et numérique qui redéfinissent les métiers.

Le CFA d’entreprise à distance repose sur un principe de co-construction. L’entreprise participe à l’élaboration du parcours, tandis que Skill and You prend en charge l’ingénierie pédagogique, l’administratif et le financement. Le CFA peut être labellisé au nom de l’entreprise. Ce format s’adresse aux structures accueillant au moins une dizaine d’apprentis, avec des solutions mutualisées possibles pour les plus petites.

En parallèle, Skill and You propose des formations en ligne accessibles aux particuliers, en reconversion ou en recherche d’emploi, sur des métiers identifiés comme porteurs.