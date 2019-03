« Tu veux monter ta boite ? Gagne la ! »

« 100 jours pour entreprendre » organise un concours pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Ce concours s’intitule : « Tu veux monter ta boite ? Gagne la ! » Et le parrain de cette édition est Tigrane Seydoux le co-fondateur de Big Mamma. Vous avez jusqu’au 25 avril 2019 pour candidater en publiant une vidéo qui présente votre projet de création d’entreprise sur le site 100jourspourentreprendre.fr. Ensuite, il faut créer le buzz pour accumuler un maximum de votes. Ce concours est réservé aux jeunes de 18 à 30 ans.

Un concours en plusieurs étapes

20 projets seront sélectionnés parmi les 40 ayant le plus de votes et selon la qualité du dossier de candidature. Les jeunes viendront ensuite pitcher le 17 mai 2019 devant un jury de professionnels et d’entrepreneurs qui sélectionnera les 10 lauréats 2019. Les lauréats remporteront la « boite 100 jours d’une valeur de plus de 15 000 euros offrant des outils pour lancer son entreprise. Bonne chance à tous et à bientôt pour un nouvel agenda de l’entreprise.

A la recherche de parcours inspirants de jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne le goût de se lancer. Découvrez d’autres témoignages de jeunes entrepreneurs dans « T’inquiète… je gère ».