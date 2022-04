Priorité éco avec Phénicia Conseil

Les Invité de Christine Okrent dans Priorité éco : Phénicia Conseil.

Thierry Grosso, Fondateur et Président du groupe Phénicia Conseil et Paolo Bossi, Directeur général de Phénicia Conseil, sont les invités de Christine Ockrent dans l’émission « Priorité Eco ».

Avec la journaliste, ils reviennent sur le projet initial de création de Phénicia Conseil, Cabinet de recrutement international spécialisé dans les thématiques de l’expatriation professionnelle sur le continent Africain et le Moyen Orient.

Phénicia Conseil : S’expatrier et travailler à l’étranger

Avec plus de 3,5 millions d’expatriés, la France fait partie des pays du monde dont les talents professionnels s’exportent le plus. Voyager, vivre et travailler à l’étranger fait, d’ailleurs, partie de l’une des préoccupations majeures des jeunes diplômés dans les enquêtes réalisées en sortie d’école. Mais une expatriation professionnelle à l’international ne s’improvise pas, et comporte deux risques majeurs ; le risque de ne pas s’adapter au contexte professionnel et culturel du pays et celui de ne pas réussir avec sa famille son intégration dans le pays concerné. Pour permettre d’accompagner au mieux les candidats à l’expatriation professionnelle dans un pays du continent Africain et du Moyen-Orient Phénicia Conseil, fort d’une expérience de plus de vingt années dans le secteur du conseil en recrutement sur le plan international propose des processus de recrutement adaptés aux entreprises en recherche de talents et aux candidats en quête de challenges professionnels.

La principale problématique des entreprises à l’international est souvent le recrutement, pas tant sur l’expertise technique des compétences des candidats requises pour les fonctions, mais au niveau de leurs compétences interculturelles qui sont indispensables pour s’adapter à des contextes professionnels et culturels différents de leurs pays d’origine notamment sur le plan managérial.

La clef de la réussite de Phénicia Conseil ?

“Développer un véritable lien de proximité avec les candidats pour leur proposer un challenge en adéquation avec leurs projets professionnels et répondre aux attentes des Directions des Ressources humaines de groupes internationaux avec des profils de candidats qui répondent à leurs besoins notamment au niveau de la maitrise de compétences interculturelles poursuit Thierry Grosso. Le fonctionnement de Phénicia conseil repose sur des Experts RH qui ont une vision opérationnelle et non théorique du conseil en recrutement, organisés par métiers et secteurs d’activité pour pouvoir sourcer des candidats dont les compétences professionnelles sont adaptées aux exigences qualitatives exprimées par leurs clients sur des missions de poste définies. Les ambitions pour la suite de Phénicia conseil ? Poursuivre sa belle croissance sur d’autres pays du continent africain, notamment anglophones et renforcer la performance de son Hub du recrutement à Casablanca au Maroc en charge de réunir les meilleurs talents du continent africain. https://www.recrutement-phenicia.fr