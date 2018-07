« T’inquiète… je gère » avec Julie Colau, fondatrice de Doudou Malin

Julie Colau, fondatrice de Doudou Malin

Julie voulait acheter un doudou pour remplacer celui perdu par sa nièce. Et c’est en voyant le prix exorbitant d’un doudou sur internet, qu’elle a eu l’idée de créer Doudou Malin. Doudou Malin est une boutique en ligne qui vend, comme son nom l’indique, des doudous. Avec plus de 50 marques et 8 000 modèles cette boutique permet aussi de remplacer un doudou perdu ou trop usé ou même de trouver un double pour les parents les plus prévoyants.

Aujourd’hui, Julie apprécie d’être entrepreneure. Elle aime la liberté, la possibilité de tout faire, l’autonomie et la prise de décision que permet l’entrepreneuriat. Les doutes et les craintes sont aussi présents, dont celle de l’embauche du premier salarié ou que tout s’arrête.

Découvrez le témoignage de Julie Colau, jeune entrepreneure, dans « T’inquiète… je gère ».

