PAROLES D’ENTREPRISE – REJOINDRE UN RESEAU NATIONAL

À Rosporden, dans le Finistère-Sud, les Ambulances Le Floc’h assurent le transport sanitaire depuis plus de 40 ans. Face aux évolutions du secteur, Anthony Le Floc’h, dirigeant de l’entreprise familiale, a fait le choix stratégique d’intégrer JUSSIEU Secours, le premier réseau national d’ambulances en France.

Dans ce reportage, il partage son parcours, de la prise de décision à l’intégration effective au sein du réseau. Il explique les motivations qui l’ont poussé à franchir ce cap, les différentes étapes de transition et l’impact de ce changement sur son entreprise et ses collaborateurs.

Rejoindre un réseau national : un levier pour les entreprises

L’adhésion à un réseau national représente une opportunité stratégique en particulier dans des domaines réglementés comme le transport sanitaire. Cela permet de mutualiser des ressources, d’optimiser les process et de bénéficier d’un cadre structurant tout en conservant une gestion locale.

L’intégration au réseau nécessite cependant une adaptation, tant au niveau des pratiques internes que de la communication auprès des patients, des partenaires et des salariés. Cette transition implique une phase d’accompagnement et d’alignement aux standards du réseau.

En rejoignant JUSSIEU Secours, les Ambulances Le Floc’h ont pu s’appuyer sur un collectif solide, tout en préservant leur ancrage territorial. Cette démarche témoigne de l’importance, pour une entreprise, de savoir évoluer avec son environnement et anticiper les défis à venir.

Paroles d’entreprises avec Cerfrance

