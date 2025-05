Tendances RH 2025 : ce que révèle Welcome to the Jungle

Dans sa dernière publication dédiée aux ressources humaines, Welcome to the Jungle décrypte les mutations et les attentes des acteurs du recrutement. Invitée du Journal de l’Emploi, Alice Hagger, vice-présidente Brand & Creative de l’entreprise, revient sur les grandes tendances RH 2025.

Un marché en mutation et des attentes redéfinies

À partir des enquêtes menées par son laboratoire RH, Welcome to the Jungle observe une évolution de la relation au travail. Trois attentes majeures émergent du côté des candidats :

Un équilibre renforcé entre vie professionnelle et vie personnelle (48 % des répondants),



Un accompagnement structuré à l’arrivée dans l’entreprise,



Une organisation du travail plus souple, avec des attentes fortes sur le télétravail ou l’hybridation.



Ces mutations impactent directement les fonctions RH. Le recruteur n’est plus seulement un dénicheur de talents : il devient analyste, communicant et stratège. “On leur demande désormais des comptes, des résultats et des indicateurs comme dans le marketing”, explique Alice Hagger.

Des métiers en tension… et en transformation

Plusieurs secteurs peinent à recruter en 2025. Les Customer Success Managers, les consultants et les fonctions support (comme les office managers) sont très recherchés. Tout comme les professionnels du soin et de l’aide à la personne.

Mais les critères d’évaluation changent : ce ne sont plus seulement les diplômes ou l’expérience qui comptent. Les soft skills (écoute, créativité, adaptabilité) prennent une place centrale dans les processus de recrutement. « Un candidat qui parle aussi de sa passion pour la bande dessinée peut révéler une créativité utile pour un poste en gestion de projet », illustre Alice Hagger.

Une nouvelle solution de sourcing pensée pour les RH

Pour répondre à ces enjeux, Welcome to the Jungle a lancé une solution de sourcing s’appuyant sur une base de 500 000 CV qualifiés. L’objectif : favoriser la pertinence plutôt que le volume, en permettant aux recruteurs de gagner du temps sur le tri de candidatures.

L’outil intègre également des fonctions d’automatisation, comme la prise de notes pendant les entretiens, afin que les recruteurs restent concentrés sur la qualité des échanges. La plateforme continue par ailleurs d’accompagner les entreprises dans la mise en valeur de leur marque employeur, un levier devenu stratégique pour attirer les bons profils.

Enfin, Alice Hagger encourage les professionnels RH à embrasser les possibilités de l’intelligence artificielle, non pour recruter plus vite, mais pour recruter mieux, et renforcer aussi l’employabilité des salariés en interne.

À propos de Welcome to the Jungle

Fondée il y a dix ans, Welcome to the Jungle est présente en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle développe une plateforme complète dédiée à l’emploi : accompagnement des candidats, outils pour les recruteurs, contenus RH.