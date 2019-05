La Maison de l’Europe: Pourquoi faut-il voter le 26 mai prochain ?

Les élections approchent et le nombre d’électeurs qui compte se rendre aux urnes le 26 mai prochain est encore incertain. À l’occasion de ces prochaines élections nous recevons sur le plateau de Si On Changeait Catherine Lalumière, la présidente de la Maison de l’Europe de Paris.

Venue parler de son association, elle évoque les activités de la structure, la citoyenneté européenne, son importance et l’enjeu démocratique qu’il présente.

Pour qui et pourquoi votons-nous ? Quel est le rôle de la commission européenne ? Quel avenir pour l’Union Européenne ?

Face à l’incompréhension et parfois même la méconnaissance de l’Europe, cette ancienne député de l’UE nous éclaire sur certaines institutions porté par l’Union Européenne et tente de convaincre les jeunes et les adultes de la fiabilité et de la nécessité de l’UE dans le développement économique et social de la France.

Prêt à changer ?

Retrouvez toutes les activités et les initiatives de la Maison de l’Europe de Paris sur le site www.paris-europe.eu