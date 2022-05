Salon Learning Technologies: le bilan avec son directeur Vianney THOMAS

Vianney THOMAS directeur du Salon Learning Technologies France est l’invité du Journal de la Formation. L’occasion de faire le point sur ce salon qui a enfin pu avoir lieu en présentiel après la crise sanitaire. L’édition 2022 fut une réussite avec 250 exposants, plus 7,000 professionnels du e-learning, de la formation, des ressources humaines et de la gestion des talents du monde entier. La prochaine édition les mercredi 1 et jeudi 2 février 2023 à Paris, Porte de Versailles.