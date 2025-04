Tambour Battant: L’école peut-elle encore sauver la démocratie ?

Dans cette édition de Tambour Battant Hélène Mathieu se propose de répondre avec ses invités à la question qui se pose depuis les débuts de l’Ecole publique : a-t-elle pour mission de favoriser l’apprentissage de la démocratie et du vivre ensemble et comment ?

En première partie elle accueille une inspectrice pédagogique de lettres Evelyne Ballanfat dont l’ouvrage, le mammouth et la fourmilière, quel devenir pour l’école publique et ses professeurs ? rassemble les témoignages et propositions de 29 enseignants.

Face à elle, Nicolas Lance, un ingénieur informaticien qui après avoir travaillé chez CNP Assurance, PSA Peugeot Citroën, GRT Gaz et Rail Europe, décide de devenir enseignant d’informatique à Nantes. Il évoque la relation de confiance entre chaque élève et son enseignant que l’IA ne pourra jamais remplacer. Tous les deux insistent sur la nécessité de convaincre les élèves de tous âges et tous niveaux d’accepter de mettre en question ce que l’on croit par ce que l’on apprend et soulignent l’importance de la construction patiente et collective d’une culture commune.

La deuxième séquence évoque l’expérience passionnante d’ateliers d’anthropologie menée avec des élèves de terminale d’Aubervilliers, grâce à leur enseignante de philosophie Catherine Robert et Christian Baudelot professeur émérite de sociologie de l’ENS sous l’œil bienveillant et passionné de Jean-Jacques Paysant, directeur académique de l’action culturelle de Créteil. Ils racontent comment les élèves ont mené leurs propres recherches, aidés de linguistes, sociologues, démographes, historiens, adultes et adolescents, tous unis par un projet commun inspiré des convictions de Célestin Freinet dont les résultats sont publiés dans la collection OLO l’anthropologie pour tous.

Et c’est Philippe Meirieu, professeur émérite de sociologie de l’université qui, en grand témoin, en dernière partie, en appelle aux philosophes de l’histoire de l’éducation comme dans son livre Rallumons les Lumières Résister et Reconstruire. Fort du postulat d’éducabilité de chaque être humain qui ne saurait être réduit à son origine sociale, il refuse toute forme d’essentialisation des enfants et propose un grand débat sur la formation et le faire société. Montrer à chaque enfant, à l’école, mais aussi en centre de loisirs ou de vacances, qu’on peut être au monde sans être le centre du monde et qu’il peut renoncer à la toute-puissance individualiste, contre la promesse qu’on l’aidera à grandir. Il suggère un débat de fond sur l’efficacité de notre système d’éducation, avec tous les partenaires famille, réseaux sociaux, culturels, d’éducation populaire) pour poser ensemble la question : quels enfants allons-nous laisser au monde ?