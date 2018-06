800 postes à pourvoir chez Bouygues Énergies et Services

Bouygues Énergies et Services recrute ! 800 postes sont à pourvoir dans de nombreux métiers différents et à travers toute la France. Pour avoir plus de détails, le Journal de l’Emploi a reçu Stéphanie Gagnolet-Tournel, Responsable Relations Humaines à la Direction Industrie de Bouygues Énergies et Services.

De nombreux postes à pourvoir

Tout d’abord, il faut savoir que Bouygues Énergies et Services est membre du SERCE. Ce Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique concentre un ensemble de 260 entreprises, toutes en première ligne de la transition énergique et climatique. Toutes les actions qu’elles doivent mener pour faire face à ces nouveau enjeux, nécessitent de la main d’œuvre et donc de recruter.

Bouygues Énergies et Services n’y fait pas exception avec ses 800 postes à pourvoir dans des domaines variés, tel que les métiers climatique, électrique ou encore ceux des télécoms. Ces offres d’emploi sont ouvertes à tous les profils, jeunes, moins jeunes, ingénieurs, techniciens, personnes en reconversion, etc. Ce sont principalement des techniciens qui sont appelés à rejoindre l’entreprise, mais aussi de nombreux cadres.

Ces offres débouchent exclusivement sur des CDI et l’entreprise cherche à fluidifier le plus possible son recrutement, l’attente devrait donc être de courte durée après un entretien. Ces emplois se trouvent dans toute la France, même si certains territoires en proposent plus que d’autres. L’entreprise dispose également d’un système de formation, permettant aux jeunes ou aux personnes en reconversion d’être formés en interne au métier ou à certaines techniques qu’elle va exercer. A titre d’indication, plus de 5500 personnes ont été formées sur l’année 2017.

Ces postes n’attendent plus que des candidatures et des CV que vous pouvez envoyer via le site internet de l’entreprise.