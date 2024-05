Impactified : la rÃ©invention des entreprises pour mieux recruter

Philippe Bonnet, directeur général et créateur d’Impactified, était l’invité de Jérôme Joinet dans le Journal de l’Emploi. Impactified est une société qui accompagne les entreprises dans leurs leurs problématiques d’image, de profitabilité, de repositionnement et de développement.

Philippe Bonnet a souligné que de nombreux entrepreneurs prennent de plus en plus conscience du manque d’emplois disponibles sur le marché. Cette pénurie les pousse à réfléchir profondément à leur approche du métier, à la présentation de leur entreprise et à la manière dont ils proposent leurs emplois. Cette introspection est cruciale dans un contexte où la concurrence pour attirer les meilleurs talents est féroce.

Impactified se positionne comme un partenaire clé pour les TPE et PME qui sont en pleine phase de développement et qui recrutent activement. La société aide ces entreprises à résoudre leurs défis spécifiques, en les guidant à travers des stratégies d’amélioration d’image, de repositionnement sur le marché et d’optimisation de la profitabilité.