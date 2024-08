S’installer en agriculture : le choix d’un métier qui a du sens

Cette semaine paroles d’agriculteur vous propose de découvrir une belle histoire d’installation, où comment un projet bâti pour être fidèle à des valeurs fortes permet de surmonter tous les obstacles et permet de bien vivre ce métier.

Paroles d’agriculteurs: donner du sens à son métiers

Ce reportage vous amène sur la petite commune d’Ally, perchée à plus de 1 000 mètres d’altitude en Haute-Loire. Il vous explique le parcours de William et Maxime deux frères qui sont en train de reprendre les rênes de l’exploitation familiale et réalisant une reconversion professionnelle. C’est une exploitation de 80 hectares qui produit des porcs charcutiers ainsi que des broutards et des pommes de terre.

Si leur installation est en passe de réussite c’est qu’ils ont toujours eut en tête certaines valeurs:

– le bien être animal

– travailler dans de bonnes conditions,

-f aire de la qualité

– penser local

– prendre du plaisir,

– se rémunérer correctement

– et avoir aussi du temps libre pour profiter de la famille



Des convictions fortes qui les ont guidées dans leurs choix , mais qui ont également permit de surmonter toutes les difficultés liée à l’installation (projets l’investissement, démarches administratives, formation etc.). Des décisions ont amené la famille Olagnol à cheminer pour faire évoluer l’exploitation dans le respect de leur vision du métier et de leur territoire.

Paroles d’agriculteur avec Cerfrance

Ce reportage, vous est proposés par Cerfrance. Premier réseau d’association de gestion et de comptabilité. Présent sur toute la France, Cerfrance apporte des prestations de conseil, de gestion et d’expertise comptable. 320 000 entreprises dans tous les secteurs (agriculture, artisanat, commerce, services, industrie et professions libérales) bénéficient de leurs services. Tous les mois, il vous propose des témoignages de chefs d’entreprises sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer des dirigeants.