10 - Génération Reconversion 2025

Réussir sa reconversion professionnelle dans le secteur de l’assurance

Emission du 09/10/2025 - Durée 7 minutes
reconversion dans l'assurance

L’assurance: secteur qui recrute et offre de belles opportunités

Dans cette nouvelle édition de Générations Reconversion, découvrez comment se reconvertir dans le secteur de l’assurance, un domaine dynamique qui regroupe 255 entreprises et 162 000 salariés en France, représentant 99 % du marché.
L’Invitée de l’émission est Cathy Riffaut-Chesnel, directrice adjointe en charge de l’Emploi, Formation et Diversité chez France Assureurs. Elle nous explique les enjeux et les opportunités pour ceux qui souhaitent changer de carrière.

Pourquoi choisir l’assurance pour sa reconversion ?

Le secteur de l’assurance se distingue par :
Une majorité de femmes (plus de 60 %).
Des postes en CDI pour 93 % des collaborateurs.
Une forte présence en Île-de-France (38 %).

Chaque année, plus de 20 000 collaborateurs sont recrutés, principalement dans les métiers de la relation client, mais aussi dans des domaines variés comme le juridique, la finance, les métiers scientifiques, l’informatique ou le commercial.

Le saviez-vous ? Pour entrer dans le secteur, il n’est pas nécessaire d’avoir un Bac+5 : le CQP Chargé de Relation Clientèle Assurance (CRCA) permet d’accéder à un poste avec motivation et engagement, sans expérience préalable.

Le CQP-CRCA de l’assurance: une formation clé pour se reconvertir

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est reconnu au niveau Bac+2 et se déroule en alternance, dans l’entreprise. D’une durée de 6 à 12 mois, il prépare aux métiers réglementés de l’assurance, conformes au Code des assurances.
Grâce à cette formation, plus de 95 % des participants sont en emploi six mois après, et 98 % restent dans le secteur de l’assurance.

Ressources et contacts sur la reconversion dans l’assurance

Si vous voulez écouter des témoignages sur des reconversions dans l’assurance vous pouvez aller sur le Podcast nouvel itinéraire.

Pour en savoir plus sur les métiers de l’assurance et les formations visiter le site de France Assureurs ou encore www.jassuremonfutur.fr le site dédié aux métiers de l’assurance.

