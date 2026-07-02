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03- FUTURE OF WORK

Management de demain : une évolution du rôle de manager ?

Emission du 02/07/2026
management de demain

Dans cet épisode de Future of Work, Julienne Nadin reçoit Anaïs Georgelin, fondatrice et CEO de SoManyWays. Elle partage sa vision du management de demain, dans un contexte où les attentes des collaborateurs évoluent, où les managers sont davantage sollicités et où les entreprises doivent s’adapter en permanence.

Pour elle, le manager ne se contente plus de répartir les tâches ou de suivre les résultats. Il aide son équipe à donner du sens à son travail, à progresser et à faire face à un environnement de plus en plus complexe.

Management de demain : un manager qui donne du sens plutôt qu’il ne contrôle

Au cours de l’échange, Anaïs Georgelin revient sur une réalité que beaucoup d’entreprises connaissent : les managers manquent souvent de temps pour… manager. Réunions, urgences opérationnelles, reporting ou gestion de projet occupent une grande partie de leur quotidien. L’accompagnement des équipes passe alors au second plan.

Elle rappelle également qu’un excellent expert ne devient pas automatiquement un bon manager. Cette fonction demande des compétences spécifiques, qui s’apprennent et se développent tout au long de la carrière. Former les managers et leur donner du temps devient donc un véritable enjeu.

L’émission montre aussi que les attentes des collaborateurs ont évolué. Beaucoup recherchent davantage de dialogue, de reconnaissance et de perspectives d’évolution. Pour y répondre, Anaïs Georgelin met en avant des pratiques simples, comme les échanges individuels réguliers, le feedback ou une meilleure clarification des priorités.

Elle insiste aussi sur l’importance de limiter la charge cognitive des équipes. Simplifier certaines pratiques, éviter les sollicitations inutiles ou mieux expliquer les objectifs permet de rendre le travail plus fluide et plus efficace.

Au fil de la discussion, une idée revient régulièrement : le management de demain ne repose pas sur une méthode unique. Il s’appuie avant tout sur des managers mieux accompagnés, capables d’écouter, de s’adapter et de faire grandir leurs équipes dans un monde du travail en constante évolution.

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