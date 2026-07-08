Réforme du CPF : quel impact sur la formation ?

La réforme du CPF transforme le marché de la formation! Le système du Compte Personnel de Formation (CPF) connaît depuis 2026 une réforme majeure visant à maîtriser les dépenses publiques et à assurer la pérennité du dispositif. Dans cette édition du Journal de la formation, Jérôme Fourmentin, cofondateur et CEO du Cercle des Langues, organisme spécialisé dans la formation linguistique, apporte son éclairage sur les conséquences de ces évolutions.

Le secteur de la formation professionnelle, déjà très dynamique, entre ainsi dans une nouvelle phase de structuration.

La réforme du CPF motivée par des contraintes budgétaires

La réforme du CPF intervient dans un contexte de déséquilibre financier de France Compétences, l’organisme en charge du financement de la formation professionnelle. Depuis plusieurs années, le système est déficitaire, ce qui a conduit à un encadrement plus strict des dépenses.

Parmi les principales mesures :

un plafonnement de la prise en charge CPF à 1 500 €

une augmentation du reste à charge à 150 €

une réduction de la part finançable sur certaines formations

Ces changements modifient profondément la manière dont les individus financent leur montée en compétences.

Vers un cofinancement entre salariés et entreprises

Avec la réforme, le CPF devient davantage un financeur principal, mais non exclusif. Les entreprises sont désormais incitées à cofinancer les formations via des mécanismes de dotation volontaire.

Ce système permet, par exemple, de compléter une formation de 3 000 € entre CPF, participation personnelle et abondement de l’entreprise. L’objectif est de mieux aligner les intérêts des salariés et des employeurs autour des compétences stratégiques.

Réforme du CPF : un impact direct sur la demande de formation

Les effets de la réforme se font déjà sentir. Selon les acteurs du secteur, la demande de formation financée par le CPF aurait chuté d’environ 38 % sur les derniers mois.

Pour les organismes de formation, cela implique une adaptation rapide :

optimisation des coûts

réduction de la durée des formations

innovation pédagogique

L’innovation et l’IA comme leviers d’avenir

Face à ces défis, l’innovation devient centrale. L’intelligence artificielle est notamment perçue comme un levier majeur pour améliorer les parcours de formation, automatiser certaines étapes administratives et personnaliser les apprentissages.

Pour les experts du secteur, l’IA permet également de mieux structurer les contenus pédagogiques, tout en conservant une validation humaine indispensable.

Un secteur en mutation mais porteur

À moyen terme, la réforme du CPF pourrait entraîner une consolidation du marché de la formation. Les acteurs les plus solides et innovants devraient se démarquer, tandis que la qualité des formations devra être maintenue malgré des budgets plus contraints.

Le secteur de la formation linguistique, en particulier, reste stratégique pour les entreprises et les particuliers, confirmant son rôle clé dans l’évolution des compétences en France et en Europe.

Plus d’infos Le Cercle des Langues

Le Cercle des langues forme chaque année environ 7 000 apprenants, principalement des particuliers, mais aussi des salariés depuis 2023. L’organisme propose des formations en anglais, allemand, espagnol, italien ainsi qu’en français langue étrangère.

Ce positionnement sur les langues européennes répond à une demande forte des actifs et des entreprises dans un contexte de mondialisation et de transformation des compétences.