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05- le Journal de la formationSOS Campagne

Reconversion professionnelle : l’Institut de Tramayes réinvente la formation en milieu rural

le 01/07/2026 - Durée 10 minutes
Reconversion professionnelle à l'instiut de Tramayes

Réussir sa reconversion professionnelle c’est l’aspiration de plus en plus de personnes. À l’institut de Tramayes vous pouvez retrouver du sens. Vous aller y apprendre autrement et construire un projet professionnel durable au cœur des territoires ruraux.

À Tramayes une nouvelle approche de la reconversion professionnelle

Comment donner un nouveau sens à sa carrière ? C’est la question à laquelle répond cette nouvelle édition du Journal de la Formation, consacrée à l’Institut de Travail. Guillaume Moraël. cofondateur de l’institut est l’invité de l’émission. A découvrir absolument car cette émission met en lumière une approche innovante de la reconversion professionnelle en milieu rural.

L’institut s’adresse principalement à des diplômés de l’enseignement supérieur ou issus des métiers tertiaires. Des personnes qui ressentent le besoin de quitter un parcours tout tracé pour explorer de nouvelles perspectives plus concrètes et plus porteuses de sens.

Une formation immersive au rythme des saisons

L’originalité de l’Institut de Travail repose sur un parcours baptisé Boussole, qui s’étend de huit à douze mois. Les apprenants découvrent progressivement différents métiers de l’artisanat, du maraîchage, de la cuisine, de la couture ou encore du bâtiment.

La formation est organisée selon les saisons :

  • à l’automne, les participants explorent les métiers liés à l’habitat ;
  • en hiver, ils approfondissent les enjeux de la ruralité et de l’autonomie ;
  • au printemps et en été, ils se consacrent à l’alimentation, au maraîchage et à la cuisine.

En parallèle, une journée hebdomadaire est consacrée aux sciences humaines et sociales afin de nourrir la réflexion personnelle et professionnelle des participants.

Penser, œuvrer et entreprendre : les trois piliers de la formation

L’Institut de Travail fonde sa pédagogie sur trois grands axes : penser, œuvrer et entreprendre.

Au-delà de l’apprentissage technique, les stagiaires expérimentent la vie rurale au quotidien. Ils développent aussi leurs compétences entrepreneuriales et travaillent directement avec des artisans et des professionnels locaux.

Installé comme un véritable tiers-lieu, l’établissement favorise également les échanges entre étudiants, habitants, entrepreneurs et acteurs du territoire. Ainsi, cela crée un environnement d’apprentissage vivant et collaboratif.

Des reconversions réussies vers des métiers porteurs de sens

Après trois années d’existence, les premiers résultats sont particulièrement encourageants. Plusieurs anciens élèves ont totalement changé de métier.

Une ancienne vendeuse est aujourd’hui soudeuse et participe à la fabrication de fauteuils roulants. Un docteur en génie des matériaux prépare désormais un métier lié à la restauration des clochers. Ou encore un autre étudiant s’oriente vers la charpente.

Pour certains, la réussite ne passe pas nécessairement par un changement de métier, mais par une installation durable en milieu rural. Mais tous ressortent de cette formation avec une meilleure compréhension de leurs aspirations professionnelles.

Une formation accessible et financée

Le coût annuel de la formation varie entre 3 500 € et 7 000 €, selon les revenus des participants. Plusieurs solutions de financement existent ! Notamment via France Travail. Ou Encore grâce au fonds de dotation créé par l’Institut pour accompagner les candidats ne pouvant bénéficier d’autres aides.

L’établissement organise trois rentrées par an (septembre, janvier et mai) et invite régulièrement les personnes intéressées à découvrir le campus lors des repas ouverts au public organisés chaque lundi.

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