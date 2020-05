Le Campus Eductive Grenoble, dans Learning Live !

Learning Live continue de vous présenter les écoles et campus à travers la France, pour révéler vos ambitions. Et qui sait peut-être, trouver votre future formation !! Aujourd’hui cap sur Grenoble, non loin des pistes alpines, venez découvrir le campus Eductive Grenoble !

Des formations 100% professionnalisantes

Le campus Eductive Grenoble vous ouvre ses portes et n’aura plus de secrets pour vous à la fin de ce Learning Live : formations, diplômes délivrés, métiers visés, alternance… En effet, le campus Eductive Grenoble abrite aujourd’hui 6 écoles pour une large palette de formations. Ainsi, vous serez formés au sein d’écoles comme l’ESGI, PPA, Efab, Maestris BTS… Des écoles qui sauront au mieux vous préparer aux métiers de l’informatique, les métiers du commerce, de l’immobilier… Mais aussi dans des domaines plus créatifs comme la communication, le design ou l’évènementiel. De bac à bac + 5, tous les diplômés délivrés au sein du campus sont reconnus par l’État. Et grâce à l’alternance et aux stages, vous promettent une professionnalisation à 100%, pour être opérationnel dès la fin de vos études.

Des équipes mobilisées pour vous répondre

Et c’est entouré des équipes du campus Eductive Grenoble que Jérôme Joinet vous le présente. Quelles modalités pour l’alternance ? Quel accompagnement des élèves ? L’ambiance au sein du campus… Nos invités sont là pour vous répondre :

Anne Rideau, directrice du campus Eductive Grenoble,

Karine Meyer, conseillère en formation sur le campus,

Stéphanie Serru, conseillère en formation et chargée des relations entreprises,

Sandrine Volle, consultante RH et formatrice en mastère RH,

Ainsi que d'Elsa Bal, étudiante en 1ère année Bachelor by Eductive, communication et évènementiel.

Avec Learning Live ce campus et ses écoles n’auront plus de secrets pour vous, nos invités vous répondent sans langue de bois ! Et si vous souhaitez les contacter directement, rendez-vous sur jpo-d.com/ecole/campus-eductive-grenoble !