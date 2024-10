Le Journal de la formation avec Lingueo

Parce que les langues sont devenues une compétence essentielle sur le marché du travail, dans cette édition du journal de la formation nous recevons Arnaud Portanelli co-fondateur de Lingueo. Un acteur incontournable de l’apprentissage en ligne des langues .

Maitriser les langues étrangères: un atou !

Les langues jouent un rôle crucial dans notre monde globalisé. Elles sont non seulement des outils de communication, mais aussi des vecteurs de culture, d’identité et de diversité. Maîtriser plusieurs langues ouvre des portes sur le plan professionnel, facilitant les échanges internationaux et les opportunités de carrière. De plus, l’apprentissage des langues étrangères favorise la compréhension interculturelle et la tolérance, réduisant les barrières entre les peuples. Dans un monde où la collaboration et la connectivité sont essentielles, les langues sont des ponts qui nous rapprochent et enrichissent notre expérience humaine.

A propos de Lingueo

Crée en 2007, Lingueo est un organisme de formation spécialisé en cours de langues en visioconférence . Avec l’appui de 600 formateurs natifs, Lingueo propose aux entreprises comme aux particuliers l’apprentissage sur mesure de 15 langues, dont l’anglais, le chinois et la langue des signes. Lingueo est une plateforme qui met l’individu au centre de sa progression linguistique, en offrant des formations linguistiques personnalisées axées sur la réussite professionnelle. Lingueo édite également l’offre de certification linguistique la plus large de France à travers ses Tests d’Aptitudes à Travailler en Langues Étrangères – LILATE ©.