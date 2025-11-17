L’alchimie des arts : peindre, sculpter, écrire » avec Patricia de Boysson 



Pour ouvrir Les Métiers de la Création, l’émission explore un thème puissant et

fondateur : « L’alchimie des arts : peindre, sculpter, écrire ». L’émission animé par Florence Duprat en compagnie

d’une artiste qui incarne cette transversalité avec une rare intensité : Patricia de

Boysson. Peintre, sculpteur et écrivaine, elle navigue entre les disciplines avec une

liberté totale, faisant de la création un espace d’unité et de révélation.



Sur le plateau, Patricia de Boysson revient sur ce besoin viscéral de transformer la

matière, pigments, volumes, mots, pour donner forme à l’émotion, à l’intuition et à

l’invisible. Son œuvre mêle gestes instinctifs, influences spirituelles et recherche de

sens. À travers son parcours, l’épisode révèle comment chaque pratique nourrit

l’autre : la peinture ouvre sur le mouvement, la sculpture sur la présence, et l’écriture

sur la profondeur intérieure.

L’émission se poursuit dans son atelier, cœur vibrant de son processus créatif. Les

caméras captent l’intimité du geste : la main qui trace, façonne, effleure, écoute. On

y découvre un travail où la couleur devient vibration, la matière devient reflet, et les

mots deviennent extension de la même énergie créatrice. Chez Patricia de Boysson,

tout communique ; tout circule ; tout se répond.



En choisissant ce thème pour débuter la série, Les Métiers de la Création affirme

une ambition claire : montrer la création comme un chemin, un langage et

une expérience, portée par des artistes qui explorent, questionnent et réinventent

le monde.

Ce premier épisode est une invitation à entrer au cœur de la création plurielle, à

comprendre ce qui relie les arts et ce qui nous relie à eux. Un voyage sensible qui

ouvre magnifiquement cette nouvelle émission consacrée aux talents d’aujourd’hui et

de demain.