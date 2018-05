Orientation 92, le programme de conseil pour votre orientation

Face à l’inconnue de l’orientation chez les jeunes, il existe des solutions. C’est ce que propose le cabinet de conseil Bilanciel et son programme Orientation 92. Pour nous parler de ce cabinet, nous recevons sa fondatrice Sophie Touttée-Henrotte.

Le cabinet de conseil Bilanciel

Bilanciel est un cabinet de conseil spécialisé dans les ressources humaines, la formations, le coaching et l’orientation. Ouvert en 2000 à Boulogne, dans les Hauts-de-Seine, par sa fondatrice Sophie Touttée Henrotte,le cabinet oriente de nombreuses entreprises et particuliers. Parmi les activités de conseil, Bilanciel propose entre autres des bilan d’orientation scolaire, la préparation aux entretiens de motivation pour intégrer des écoles supérieures mais également aux entretiens de recrutement. Sa fondatrice conseil et oriente les jeunes dans leurs formations et leurs parcours scolaire.

Le programme de conseil Orientation 92

Avec Orientation scolaire 92, Sophie Touttée Henrotte se donne pour mission de révéler le potentiel des jeunes.Et cela passe par donner des clés aux jeunes pour s’épanouir. Au fil d’entretiens avec les jeunes, elle s’appuie sur des techniques comme la typologie de Holland, pour permettre de découvrir leurs goûts, motivations et intérêts. Elle aide l’adolescent à établir ainsi son profil de personnalité et professionnel avec des métiers associés.

Ce programme s’adresse aux jeunes mais également à leurs parents. Pour un coût de 840€, la fondatrice du programme propose quatre rendez-vous. Le premier est téléphonique, afin de déterminer ou non si le jeune souhaite poursuivre l’aventure. Le quatrième rendez-vous dresse le bilan des rendez-vous avec le jeune et ses parents.

Si vous aussi, vous souhaitez être conseillé ou que l’on conseil votre adolescent, rendez-vous sur www.orientationscolaire92.fr