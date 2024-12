TRANSITION ECOLOGIQUE : LES NOUVEAUX GEANTS REVOLUTIONNENT LES METIERS

Dans cette nouvelle édition du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Ambroise Collon, co-fondateur des Nouveaux Géants, pour discuter de la transition écologique et de ses répercussions sur les métiers. Alors que les enjeux environnementaux deviennent de plus en plus pressants, cette évolution touche de nombreux secteurs. Au programme : l’émergence des métiers verts, les secteurs les plus impactés et comment les entreprises peuvent se préparer à ces évolutions.

La transition écologique, qu’est-ce que c’est ?

La transition écologique représente un tournant vers un modèle plus durable, respectueux des limites écologiques de notre planète. Selon Les Nouveaux Géants, ce processus concerne tous les métiers, mais chaque secteur est impacté différemment. Leur nouvelle étude publiée en novembre 2024, analyse en détail ces transformations et révèle les secteurs les plus touchés, comme la R&D, la supply chain ou encore les ressources humaines. L’étude répond à ces questions cruciales : qu’est-ce qui doit changer dans les entreprises ? Quels métiers sont les plus touchés par cette évolution ? Comment anticiper ces changements ?

Emergence de nouveaux métiers

Les résultats de l’étude des Nouveaux Géants montrent l’émergence de métiers verts, directement liés à la réduction de l’impact environnemental, tels que les experts en gestion de l’énergie ou en économie circulaire. D’autres métiers, dits verdissants, voient des pratiques durables intégrer leurs missions, comme dans la logistique ou la conception de produits. Enfin, certains métiers d’avenir, encore en développement, deviennent essentiels pour assurer cette transition écologique

Ambroise Collon insiste sur la nécessité de réagir rapidement pour éviter que ces entreprises prennent du retard face à des enjeux environnementaux de plus en plus pressants. Si la responsabilité des grandes entreprises est évidente, celle des collaborateurs l’est tout autant : leurs actions quotidiennes en entreprise génèrent un impact environnemental plus conséquent que celles de leur vie personnelle.

En lien avec cette évolution, des entreprises comme Greentraders ont déjà su allier écologie et numérique. Leur plateforme de matériel informatique reconditionné pour les entreprises permet de répondre aux besoins des entreprises tout en contribuant à la transition écologique. Découvrez comment Greentraders fait rimer écologie et numérique dans leur approche éco-responsable.

À propos des Nouveaux Géants :

Les Nouveaux Géants forment les entreprises à repenser leurs métiers pour intégrer la transition écologique. Avec une approche pratique, humaine et collective, ils accompagnent les collaborateurs à adopter de nouvelles pratiques durables, au cœur de leurs missions. Leur mission : lever les freins à l’action, transformer les savoir-faire et maximiser l’impact écologique, secteur par secteur.