LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE : COMMENT RÉPONDRE À LA PÉNURIE DE TALENTS ?

Dans ce Journal de la Formation, Jérôme Joinet reçoit Véronique Saubot, Directrice Générale de Simplon. L’organisme de formation spécialisé dans le numérique cherche à répondre aux défis du secteur, marqué par une pénurie de talents et une évolution rapide des compétences requises.

Former aux métiers du numérique : des enjeux clés pour l’avenir

Le numérique recrute mais peine à trouver des profils qualifiés. Tous les actifs sont concernés, qu’ils soient en poste ou en recherche d’une nouvelle formation. L’intelligence artificielle générative accélère encore ces mutations et impose aux professionnels de s’adapter en permanence. Comme le souligne Véronique Saubot :

« La réalité, c’est qu’en fait, tout le monde est aujourd’hui dans la nécessité de se former parce que la tech va tellement vite. On a vu depuis fin 2022 arriver les intelligences artificielles génératives qui sont en train de pénétrer le marché à une vitesse sans précédent dans l’histoire de l’humanité et dans l’histoire de la tech. »

Simplon, créé en 2013, propose des formations variées allant de l’acculturation aux certifications reconnues par l’État. L’organisme a déjà formé 40 000 personnes et déploie ses formations dans 120 campus répartis dans 24 pays. Il met un point d’honneur à favoriser l’inclusion en visant 35 % de femmes formées, contre moins de 20 % dans le secteur, et en ciblant les publics éloignés de l’emploi.

L’intelligence artificielle est également au cœur de son programme, avec des initiatives comme les ateliers organisés en partenariat avec Meta. D’ici 2028, Simplon ambitionne de former 60 000 nouveaux talents et de poursuivre son développement international.

À propos de Simplon

Simplon est un organisme de formation fondé en 2013. Il propose des formations aux métiers du numérique, avec un engagement fort en faveur de la diversité et de l’insertion professionnelle. Son objectif est de former 60 000 talents d’ici 2028 et d’accompagner la transformation numérique des entreprises. Plus d’informations sur www.simplon.co