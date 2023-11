Jérôme Joinet reçoit Julien Tuillier, responsable de l’observatoire économique de la CCI Paris Île-de-France. Durant cette édition du journal de l’emploi, le responsable parle de l’enquête menée sur le secteur de la sécurité.

La CCI d’Île-de-France a mené une enquête sur les métiers en tension. Dans le top 10, il y a le domaine de la restauration, de la santé et de la sécurité. Les métiers de la sécurité arrivent en 5ᵉ position de ce classements des métiers en tension.

Pour intégrer le secteur de la sécurité, il faut se rapprocher de Pôle Emploi. En effet, c’est l’organisme qui s’occupe de renflouer ce secteur en vue d’assurer les Jeux Olympiques de Paris cet été 2024. Il y a déjà 7 000 entreprises dans le domaine en recherche d’agents de sécurité et de surveillance.

Alors, comme pour la restauration, le domaine de la sécurité s’ouvre à plus de monde et reste optimiste quant à son augmentation du chiffre d’affaires grâce aux JO. Mais les entreprises craignent tout de même de ne pas réussir à trouver assez de personnes pour assurer les événements. Alors si vous êtes intéressé par la sécurité, n’hésitez pas à postuler sur Pôle Emploi.

À propos de la CCI d’Île-de-France

La chambre de commerce et d’industrie d’Île-de-France œuvre dans cette région pour favoriser l’accès à l’emploi. Elle stimule la croissance de 1 350 000 entreprises dans la région en les accompagnant dans leurs projets. Ceci constitue, en effet, un enjeu majeur, car les entreprises de l’Île-de-France génèrent 31 % du PIB national. La CCI dynamise alors le développement et permet aussi une employabilité des demandeurs d’emploi.

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île-de-France a aussi un Crocis. C’est-à-dire un centre régional d’observatoire du commerce, de l’industrie et des services. C’est ce centre qui mène les enquêtes sur le monde du travail dans la région depuis 1994. Pour plus d’informations sur le Crocis, rendez-vous sur le site.