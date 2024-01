Journal de la formation : Mon Coach Mobilité

Carine Chavarochette, chargée de mission du Corner Innovation de Centre Inffo, et Elisabeth Dartrigues directrice de Mon Coach Mobilité sont les invités du Journal de la Formation. Elles nous font découvrir le Corner de l’innovation.

Centre Inffo, est une Association sous tutelle du ministère en charge de la Formation professionnelle. Elle est doté d’une mission de service public dans le champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Lancé en 2023 le Corner Innovation, est un des projets phare de Centre Inffo. Il vise à créer un espace d’échange et d’expérimentation. Composé de start-ups afin de favoriser de nouvelles synergies et de développer et faire connaitre l’innovation dans le secteur.

« Innovation et emploi, Je t’aime moi non plus » :

Parmi les membres du Corner de l’Innovation, Mon Coach Mobilité se positionne comme une start-up accompagnant toutes les transitions professionnelles. Leur offre est composée d’une palette complète de services. De l’aide aux bilans de compétences à la reconversion professionnelle, en passant par les départs à la retraite et la recherche d’emploi. Pour Mon Coach Mobilité, être dans le Corner de l’innovation, est une véritable opportunité! En effet cela leur permet d’être « au cœur du système » et de bénéficier d’un soutien sur les aspects juridiques et administratifs… Tout en apportant une crédibilité accrue à l’ensemble des start-ups du secteur.

Avec 5 autres start-ups, Mon Coach Mobilité a signé un manifeste intitulé « Innovation et emploi, je t’aime moi non plus ». Ce manifeste émerge dans le contexte complexe des transitions professionnelles, où les start-ups font face à des difficultés communes avec les institutions publiques. Naviguer à travers tous les acteurs impliqués dans ces transitions peut s’avérer extrêmement compliqué. Le manifeste vise à souligner ces complexités et difficultés, dans l’espoir de promouvoir une volonté commune de collaboration entre les acteurs publics et les start-ups, intégrant ainsi l’innovation dans ce domaine crucial.

Participer au débat : Une nécessité pour l’Innovation dans les transitions professionnelles

Pourquoi participer au débat ? Parce qu’il est nécessaire de faire entrer l’innovation dans les transitions professionnelles et tout le secteur de la formation. Pour Élisabeth Dartigues le premier enjeux est que chaque acteur comprenne mieux les défis et les opportunités de l’autre. Pour elle, ce débat, a pour objectif de développer plus de collaborations entre les institutions publiques, les grandes entreprises et les start-ups. Vous pouvez participer au débat en envoyant vos contributions et vos idées à l’adresse suivante : manifeste.cornerinnovation@centre-inffo.fr

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site du Corner de l’innovation.