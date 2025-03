Les Métiers de la Création : formations et perspectives  

Dans cette édition de Les Métiers de Demain, Florence Duprat s’intéresse aux métiers de la création. Ce secteur regroupe des domaines variés comme la direction artistique, l’architecture intérieure, la communication visuelle et la scénographie, etc. Sur le plateau, experts et étudiants échangent sur l’évolution de ces professions et les formations qui y mènent.

L’innovation au cœur des métiers de la création

Les attentes des entreprises et des agences évoluent rapidement. Caroline Fontaine, Déléguée Générale de l’AACC (Association des Agences Conseil et Création), souligne que la créativité doit aujourd’hui s’adapter aux enjeux numériques et stratégiques.

L’architecte et scénographe Christopher Dessus, fondateur de Paf Atelier, explique comment son métier exige une adaptabilité permanente. La scénographie et le design d’espaces évoluent.

Former les talents de demain : l’approche de l’École PENNINGHEN

Pour accompagner ces mutations, la formation joue un rôle clé. Gilles Poplin, Directeur de l’École PENNINGHEN, revient sur les évolutions des cursus.

Il insiste sur l’importance d’une approche transversale, mêlant création, digital et stratégie. L’intégration des nouvelles technologies et de la gestion de projet est essentielle pour permettre aux étudiants de répondre aux besoins des agences et des entreprises.

L’émission donne également la parole aux étudiants de l’École PENNINGHEN :

Annaëlle Uzan, en Master Communication, revient sur son expérience et sur l’apprentissage des stratégies de marque et des supports de communication.

Bazil Lamy, en Master Direction Artistique, partage son regard sur la conception visuelle et l’importance du développement d’une identité graphique forte.

Lucas Benkemoun, en Master Architecture Intérieure, parle des enjeux de la création d’espaces et de la manière dont la formation lui permet d’explorer différentes approches du design intérieur.

Le regard des médias spécialisés sur le secteur

Maïa Pois, journaliste chez Intramuros Magazine, explique comment les métiers de la création évoluent sous l’influence des tendances. Elle met en avant l’importance de la veille pour les professionnels et les étudiants.