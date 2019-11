Hors des sentiers battus: en Espagne (Alméria)

L’aventurier et l’Espagne

L’aventure continue et se déroule en Espagne à présent, précisément dans la région d’Alméria. A bord de son quad, l’aventurier vous emmène cette fois-ci dans le pays du flamenco et de la gastronomie. Il vous emmènera près d’Alméria, une ville du pays et vous fera découvrir notamment la Forteresse de Vélez Blanco, les vergers d’amandiers et d’oliviers, des grottes et peintures rupestres, des anciennes carrières de marbres, le désert de Tabernas, le Château de Tabernas ou encore le Parc naturel de Cabo de Gata et la Tour de

Los Alumbres ainsi que bien d’autres paysages.

Un documentaire réalisé par Guillaume Ravau.