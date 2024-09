L’atelier des Chefs se former “aux métiers de la main et de l’humain”

Nicolas Bergerault co-fondateur de L’atelier des Chefs est l’invité de cette édition du journal de l’emploi. Il nous fait découvrir comment ils forment à différents métiers en tension.

Il y a 20 ans, L’atelier des Chefs a débuté avec des cours de cuisine. Mais depuis, ils sont devenus organisme de formation délivrant un CAP Cuisine et ils ont créé en 2022 une Centre de Formation d’apprentis. Des formations pas seulement aux métiers de la restauration !

L’atelier des Chefs: 21 formations sur 18 métiers

Désormais vous pouvez vous former et viser des obtenir des CAP, des titres professionnels ou des BTS a travers 21 formations certifiantes dans les secteurs de la restauration, de la santé et du social, dans le bâtiment, les arts décoratifs, la mécanique ou encore dans le secteur de la beauté et du bien-être. Aujourd’hui ce sont près de 15000 apprenants qu’ils forment chaque année !

Un organisme de formation très intéressant si vous avez un projet de reconversion ! En effet, labellisés Qualiopi, les parcours de formation au sein de L’atelier des chefs sont éligibles au CPF et vous pouvez vous former en distanciel car ils sont 100% digital.