Les Experts-Comptables recrutent massivement!

Virginie Roitman, Présidente du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptable Paris Île-de-France et Vice présidente du Conseil National de l’OEC est l’invitée du Journal de l’emploi. Elle nous fait découvrir les enjeux de recrutement de la profession. Ce sont 30 000 postes qui sont à pourvoir d’ici 2025!

Les métiers de l’expertise comptables, des métiers méconnus

Souvent méconnus du grand public, les métiers de l’expertise comptable sont pourtant au cœur de l’économie et de la société. En effet, les experts-comptables sont les premiers conseils des dirigeants d’entreprise, artisans et professions libérales. Avec leurs collaborateurs les experts-comptables accompagnent quotidiennement 8 PME sur 10 en France. Ils épaulent les chefs d’entreprises dans toutes les étapes de la vie de l’entreprise (création, développement, transmission). Ainsi que dans toutes les dimensions de son existence (comptabilité, fiscalité, juridique, RH, durabilité, développement international, cybersécurité…).

Les cabinets d’expertise comptable conseillent aussi le secteur public (collectivités territoriales et entités publiques) et le secteur non marchand. De plus, 84% des associations en France ont recours aux professionnels de l’expertise comptable. La profession intervient également auprès des particuliers qu’elle accompagne principalement sur la fiscalité, la gestion de patrimoine ou sur la couverture en matière d’assurance.

Le secteur de l’expertise-comptable recrute

La profession comptable, Fort de 22 000 professionnels libéraux et de plus de 170 000 salariés. Fait face à des enjeux de recrutement majeurs avec 30 000 postes à pourvoir d’ici 2025. Selon une enquête 66% des cabinets rencontrent des difficultés de recrutement.

Un paradoxe, alors que le secteur de l’expertise comptable est un secteur dynamique au service de près 4 000 000 d’entreprises françaises.

Depuis 25 ans le secteur a augmenté de 40% le nombre de ses collaborateurs. Pour cela, le secteur recrute chaque année des milliers de talents! Par exemple, plus de 26 000 nouveaux salariés ont été recrutés en cabinet en 2023 sur un panel varié de missions (comptabilité, data, juridique, durabilité, digital, marketing, communication…).

Le secteur de l’expertise-comptable: des métiers variés et nouveaux

Les métiers les plus connus du secteur sont assistants comptables, gestionnaires de paie, collaborateurs comptables généralistes et spécialisés et chefs de mission. Des milliers de postes accessibles partout en France ouverts à une multitude de profils. Allant du bac + 2 au bac +5, mais aussi des métiers, des missions et des niveaux de responsabilité très variés.

Mais aujourd’hui, les métiers ne cessent de se moderniser au service des entreprises et de l’économie. Le secteur développe des expertises nouvelles comme l’intelligence artificielle, la data, la cybersécurité ou la durabilité. Ce qui permet d’élargir qui élargit au maximum le champ des possibles et les perspectives, en particulier pour les jeunes.

En effet, les missions des cabinets d’expertise comptable ne cessent d’évoluer. Elles se diversifient avec la réglementation, les transformations technologiques et sociétales qui modifient en profondeur l’environnement, les besoins et les exigences des clients.

La loi Pacte (2019) a renforcé le rôle de conseil des experts-comptables auprès des entreprises. En leur donnant la possibilité de réaliser des travaux d’ordre financier, numérique et même environnemental (comme les bilans carbone® ou les éco-attestations). La profession comptable peut ainsi accompagner les entreprises dans leur digitalisation et en matière de durabilité.

Bref aujourd’hui on parle Chef de mission comptable, consultant RH, juriste fiscaliste, responsable RSE, consultant en cybersécurité, data analyst… Désormais le secteur recouvre à lui seul plus de 25 métiers qui évoluent rapidement en fonction des besoins et des attentes des entreprises clientes.

Un campagne de recrutement : « Illimitez-vous »

Parce que les besoins sont massifs, la profession à lancé une campagne d’une ampleur inédite : “Illimitez-vous”. Elle a pour vocation d’accompagner toute la filière. Afin d’accompagner les cabinets dans leur développement et pour attirer toujours plus de talents vers leurs métiers.

Cette campagne poursuit 3 objectifs :

● Faire connaître la diversité des métiers et des opportunités professionnelles en cabinet d’expertise comptable,

● Attirer les jeunes en situation d’orientation professionnelle vers les formations menant à ces métiers ainsi que les personnes en reconversion professionnelle.

● Susciter les vocations et faciliter le recrutement sur les cœurs de métier et les nouvelles missions qui se développent dans un secteur en pleine mutation

Expertise comptable, les bonnes adresses pour en savoir plus

Si vous désirer en savoir plus sur les métiers et les opportunités du secteur voici deux sites incontournables :

rejoinslesexperts.fr Sur ce site vous trouverez des fiches métiers, mais également toutes le voies d’accès pour accéder à ces métiers. Il est organisé selon votre profil: lycéen, étudiant, diplômé ou salarié en reconversion. bref on y trouve toutes les infos utile et pratique, avec ce site l’expetise comptable n’aur plus de secret pour vous!

hubemploi.fr C’est le site des offres d’emploi du secteur. Un site proposé par l’ordre des experts-comptables. Vous y trouverez plein d’offres en permanence, des offres d’emploi, des offres de stages et des offre en alternance. Ainsi que des liens vers les cabinets qui recrutent.