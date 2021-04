Business Women: Comment communiquer en temps de crise?

Cette édition de Business Women est dédiée à la communication.

Car, plus que jamais, tout l’enjeu aujourd’hui est de redresser des marques et des entreprises fragilisées par la crise. Quelles sont les stratégies adéquates dans ce type de contexte ?

Quelles sont les agences qui peuvent aider ?

Et quels sont les ingrédients d’une campagne média réussie ?

Pour cela Linda Labidi reçoit:

-Afaf Aboudoulama, fondatrice de l’Agence média Catleya

et

– Sabrina Rantin, Directrice générale de Guérard Partners et conférencière internationale

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent!

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Elles viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles présentent aussi leur activité. Les réseaux d’accompagnent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee) sont également mis en avant. Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women. Cette émission, animée par Linda Labidi est réalisée en partenariat MAAF PRO, Bpifrance, BGE, Initiative France, Réseau Les Prem1ères et le MoovJee .