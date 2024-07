l’IA générative Innovation ou disruption ? Avec Dékuple

Comment les grandes entreprises françaises envisagent l’intelligence artificielle générative

Innovation ou disruption ? Pour répondre à cette question Jérôme Joinet reçoit Bertrand Laurioz, PDG du groupe Dékuple dans cette édition du Journal de l’emploi. Le Groupe Dékuple a réalisé avec Opinion Way une étude sur l’appropriation de l’intelligence artificielle générative (IAG) au sein des entreprises de plus de 250 salariés en France. Il nous donne les grands enseignements de cette étude et sa vision de l’impact de l’arrivée de l’IA générative dans les entreprises.

Etude IA générative en entreprise des résultats étonnants !

Alors que tout le monde parle d’IA, l’étude réalisée par Dékuple et Opinion Way, fait ressortir des informations étonnantes! EN faisant apparaitre des signaux d’un décrochage potentiel de certaines entreprises!

Cette étude est issue d’un sondage réalisé auprès de 300 décisionnaires / membres du Comex (CEO, CFO, CMO, CDO, etc.), dans les entreprises de plus de 250 salariés en France (ETI et grands groupes) en avril 2024. En voici quelques éléments :

« Si parmi les 300 décisionnaires interrogés, 93% considèrent que l’IAG est une vraie révolution pour les entreprises, certaines entreprises ne sont pas encore actives sur le sujet et un vrai retard se crée pour les entreprises de plus de 5000 salariés. »

33% des entreprises ne prévoient pas d’intégration de l’IAG avant 2025

30% des entreprises visent une échéance à seulement 2026

8% n’ont tout simplement pas prévu de l’intégrer

Seulement 6% ont déjà pleinement intégré l’IAG dans leur organisation

Ils sont d’ailleurs, 39% à n’avoir entamé aucune réflexion ou être seulement au stade de la réflexion sur le sujet de l’IAG.

Cette étude est disponible en téléchargement sur www.dekuple.com



À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur européen du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit et met en oeuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l’ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe et en Chine, le Groupe emploie plus de 1000 collaborateurs.