Visions, un monde du travail en mutation : un podcast à découvrir avec UneEtincelle

Dans cette édition du journal de Jérôme Joinet reçoit Laure Brignone, fondatrice d’UneÉtincelle. Economiste et psychologue, elle accompagne les individus et les organisations à décomplexer leur relation au travail et à réinventer leur job & leur entreprise. Elle a crée un Podcast « Visions – un monde du travail en mutation » qui propose chaque premier jeudi du mois. Dans chaque épisode, Un expert aborde une thématique qui peut porter sur l’entreprise, l’entrepreneuriat, un secteur ou métier en particulier, et toutes les formes alternatives de ce que l’on nomme encore « travail ».

Un Monde du travail en mutation

Le monde professionnel est à bout de souffle et demande un renouveau. Le mal-être, la perte de sens, les burn-out et bore-out, les difficultés à recruter et à garder ses collaborateurs, sont les indicateurs d’une mutation profonde du monde du travail.

Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises du futur ? Qu’est-ce

que le travail exprimera de nous et de notre société ? trouver une réponse a ces question est toute l’ambition de Laure Brignone avec UneEtincelle. Pour elle ont peut aujourd’hui faire ressortir 5 grandes tendances :

-Le passage d’un modèle unique à des modèles multiples en activités, temps, lieux et

modalités.

-La nécessité de remettre l’humain au cœur de l’entreprise.

-Un management bousculé, le management est aujourd’hui plus difficile, plus complexe et demande de vrais talents et compétences, d’autant plus dans le monde incertain et mouvant d’aujourd’hui.

-Côté salariés il faut s’approprier l’idée que les parcours professionnels sont moins linéaires et plus variés.

-Plus que jamais L’écoute et la connaissance de soi est nécessaire au développement professionnel.

Des tendances qu’elle développe dans l’émission.

Visions un podcast avec de nombreux experts

Le podcast animé par Laure Brignone vous propose de prendre du recul. Il a vocation à partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain .Pendant un peu moins d’une heure Laure Brignone donne la parole à des dirigeants d’entreprises, consultants, psychologues, anthropologues, professeurs, artistes, paysans et bien d’autres ! Leurs paroles peuvent inspirer les professionnels RH, les salariés, les dirigeants, les indépendants, les personnes en transition professionnelle et les jeunes générations pour qu’ils perçoivent le monde du travail différemment et osent créer de nouvelles manières de travailler dans et en dehors de l’entreprise.