Le Journal de la Formation Sépcial UHFP avec la Banques Des Territoires

À l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 2025, le Journal de la Formation reçoit deux représentants de la Banque des territoires. Benoît Sénéchal, directeur d’investissement au sein du département entreprises et François Blouvac, responsable du pôle inclusion numérique, ESS, formation professionnelle et éducation à la direction de l’investissement. Ils nous expliquent les priorités en matière d’investissement de la Banque des territoires ainsi que les modalités d’accès à ses financements.

Déjà présent sur ce plateau il y a deux ans, Benoit Sénéchal est revenu sur les principales opérations d’investissement réalisées ces dernières années à travers des exemples marquants. Dans cette émission les invités évoquent la mise en œuvre du volet formation du plan France 2030.

Investir dans la formation dans les domaines de la transition écologique et les filières à forts enjeux sociaux les priorités de la Banque des territoires

Via sa fonction d’investisseur, la Banque des territoires soutient directement des projets portés par des organismes de formation, avant tout dans l’apprentissage et la formation continue. Avec un volume d’interventions de 10 à 12 projets par an, elle cible son action sur le soutien aux filières économiques en tension, notamment dans l’industrie. Les investissements sont également prioritairement dirigés vers les publics fragiles. Acteur majeur de transformation, la Banque des territoires entend renforcer son engagement pour la cohésion sociale et territoriale et pour la transition écologique. La santé, le médico-social, la transition écologique, seront ainsi au cœur des futurs investissements de la Banque, qui souhaite privilégier les filières à forts enjeux sociaux. D’un point de vue technique et fonctionnel, plusieurs critères sont nécessaires pour solliciter son financement : l’existence d’un modèle économique, un projet qui soit en phase de développement, un projet à impact social et territorial et un co-investissement à hauteur maximale de 50%.

À propos de la Banque des territoires

Créée en 2018, la Banque des territoires fait partie de la Caisse des dépôts. Elle conseille, accompagne et finance les acteurs territoriaux dans leur projet, dans un objectif de transformation durable des territoires. La Banque des territoires est un acteur majeur de l’écosystème de la formation. Responsable de la mise en œuvre du CPF et d’autres dispositifs de politiques publiques, elle soutient également des études de manière à participer au débat public sur les enjeux de formation. Son activité d’investisseur en fonds propre en fait un acteur direct de transformation sur le terrain. Plus d’infos ici

À propos de l’UHFP

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail. En savoir plus sur l’UHFP

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l’évolution des compétences et des métiers. Visiter le site de Centre Inffo https://www.centre-inffo.fr/