Business Woman: la cosmétique bio et naturelle

Un numéro consacré au secteur de la cosmétique naturelle et le bio. En effet, Linda Labidi nous présente le parcours des entrepreneures, Annabelle Szwed, et Carole Tawema, fondatrice de Karethic . Alors le secteur de la cosmétique naturelle, un secteur en devenir ?

Parce que le bio et le naturel sont de plus en plus demandé par les consommateurs, Business Woman vous propose de découvrir ce secteur, ses problématique et les témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans la Cosmétique natruelle et bio.

Carole Tawema, fondatrice de Karethic

Carole Tawema a crée et développé la marque Karethic fondée avec sa sœur Glwadys, pour mettre en lumière et faire reconnaitre le métier de millions de femmes productrices de karité. Dès 2014, les soins Karethic certifiés biologiques et garantis équitables, riches en karité Grand Cru vierge (non traité). et en actifs innovants issus de l’arbre de karité comme le miel de fleurs de karité, sont classées dans le TOP 5 des cosmétiques prémiums. Karethic est aujourd’hui distribuée en France dans plus de 500 points de vente du circuit spécialisé bio et sélectif ainsi que dans 12 pays à l’international.

Annabelle Szwed, fondatrice de Matière Brute Lab

Après avoir travaillé quelques années dans le secteur de la responsabilité sociétale des entreprises, elle ressens le besoin de renouer avec quelque chose de très concret et d’obtenir un diplôme dans l’agriculture. Il lui vient alors l’idée de regarder concrètement ce qu’elle met sur sa peau alors que qu’elle est enceinte . Mais alors comment la nourrir mieux ? La réponse est évidente : en s’inspirant de son alimentation. Elle imagine alors un jus de fruits frais gorgé de vitamines avec de « super-ingrédients » bios, de saison, adaptés aux besoins de la peau au fil du temps . Elle se lance dans un tour de France à la recherche de producteurs français et de belles rencontres. Elle établis un cahier des charges très exigeant en termes de sélection de matières premières naturelles, biologiques et excellentes pour la peau. Et elle crée un laboratoire indépendant innovant en s’entourant d’une équipe d’experts. Matière Brute a vu le jour avec comme unique raison d’être : aider les gens à être bien dans leur peau.