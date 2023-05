GÃ©nÃ©rations Reconversion 2023 : le Bilan avec StÃ©phane Maas

Stéphane Maas, Directeur de Transition Pro IDF, organisateur de l’évènement « Générations Reconversion 2023 » est l’invité de cette édition spéciale. L’occasion de faire le bilan de ce salon qui s’est déroulé les 14 et 15 avril dernier et de faire le bilan de l’action de Transition Pro IDF.

Demain TV était partenaire média du Salon « Génération Reconversion 2023 »! L’ occasion de à la rencontre de tous les acteurs qui peuvent vous aider si vous souhaitez changer d’orientation professionnelle. Mais également l’opportunité de découvrir tous les dispositifs existant pour vous aider !

Transitions Pro IDF: pour réussir sa reconversion

Depuis le 1er janvier 2020, le Fongecif Île-de-France a ainsi laissé sa place à Transitions Pro Île-de-France. C’est un organisme paritaire, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Transition Pro est présent dans chauqe région et cet organisme est notamment chargée d’assurer la gestion des projets de transition professionnelle des salariés. Les principales missions de Transitions Pro Ile-de-France sont les suivantes :

– Assurer la gestion des Projets de Transition Professionnelle des actifs du secteur privé en emploi, : instruire les demandes de prise en charge des projets PTP des salariés,

– Vérifier le caractère réel et sérieux du projet de reconversion des démissionnaires, pouvant ainsi bénéficier de l’assurance chômage,

– Promouvoir et déployer la certification CléA. Le Certificat de connaissances et de compétences professionnelles permet de certifier des compétences pour des personnes sans qualifications ou dipômes.

– La participation à la mise en œuvre des nouveaux dispositifs Transitions collectives dit « TransCo » & « Transco congés de mobilité » et leur gestion administrative.

– Intégrer le déploiement de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Transitions Pro Ile-de-France a par ailleurs pour mission d’assurer :

– L’information du public sur les opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP),

– Le suivi de la mise en œuvre du CEP sur le territoire régional,

– L’analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire et l’élaboration des partenariats régionaux,

– Une veille sur la qualité des formations financées dans le cadre d’un projet de transition professionnelle.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.