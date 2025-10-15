Le Greta : votre allié pour changer de métier

Sur le salon Générations Reconversion 2025, Bruno Dourrieu, conseiller en formation et responsable communication du Greta Île-de-France, nous dévoile les clés pour réussir sa reconversion professionnelle. Focus sur les formations, l’accompagnement personnalisé et les métiers porteurs dans la région.

Reconversion : un enjeu collectif et individuel

Face aux mutations démographiques, technologiques et écologiques, la reconversion professionnelle devient un impératif. Une obligation pour la compétitivité des entreprises et la valorisation des talents. Individuellement, elle offre une opportunité de réaligner ses compétences avec ses aspirations. Mais surtout elle permet de retrouver motivation et énergie dans son parcours professionnel.

Les GRETA : un réseau au service des adultes

Avec dix centres en Île-de-France, le Greta propose plus de 800 parcours de formation. Des formations allant du CAP à la licence, que ce soit dans l’industrie, le tertiaire, le BTP, le sanitaire et social, le commerce ou l’environnement. L’objectif : permettre aux stagiaires de se reconvertir efficacement. Leur principe ne pas repartir de zéro. Il faut valoriser l’expérience des stagiaires et en adapter les parcours aux besoins réels du marché du travail.

Des formations innovantes pour les métiers de demain

Chaque année, les Greta renouvellent 6 à 7 % des formations, en intégrant les dernières innovations et technologies. Le numérique, la cybersécurité, le BIM dans le bâtiment et les métiers de l’environnement sont particulièrement mis en avant. Les GRETA collaborent également avec de grandes entreprises. Notamment pour concevoir des parcours sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques du marché.

Accompagnement personnalisé : la clé du succès

Au-delà de la formation, le Greta propose différentes démarche d’accompagnement. Des démarche qui incluent des bilans de compétences, validations des acquis de l’expérience (VAE) et dispositifs de mobilité professionnelle. Chaque projet est individualisé pour aligner aspirations et compétences. Une démarche pour maximiser l’efficacité de la reconversion et sécuriser l’accès à un emploi durable.

Le conseil de Bruno Dourrieu

« Se reconvertir est un parcours exigeant mais réalisable il faut y croire et se faire accompagner ». C’est sa recommandation phare pour transformer un projet professionnel en succès concret.