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01 - Le Journal de l'Emploi

Job d’été dans le tourisme : 2 500 opportunités à saisir

Emission du 17/03/2026
job d’été dans le tourisme

Trouver un job d’été dans le tourisme ne s’improvise plus. Il faut s’y prendre tôt. Et surtout, savoir où chercher. Dans le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, une piste concrète émerge avec Xavier Obert, président du groupe Go&Live : le secteur recrute massivement.

Avec 2 500 postes à pourvoir, le groupe Go&Live lance une campagne de recrutement d’envergure. L’objectif est clair : encadrer des séjours linguistiques, sportifs ou des colonies de vacances, en France comme à l’étranger.

Job d’été dans le tourisme : un tremplin vers l’emploi

Contrairement aux idées reçues, ces postes ne se limitent pas à de “petits boulots”. Ils impliquent des responsabilités réelles. Encadrer des jeunes de 7 à 17 ans demande maturité, rigueur et engagement.

Les profils recherchés sont variés. Accompagnateurs de séjours, animateurs, directeurs de colonie, coachs sportifs ou encore enseignants. Certains postes exigent des diplômes comme le BAFA ou le BAFD. D’autres reposent davantage sur des compétences linguistiques ou relationnelles.

Pour les séjours à l’étranger, un bon niveau d’anglais reste indispensable. Mais au-delà des compétences techniques, c’est surtout le savoir-être qui fait la différence. Capacité d’adaptation, sens des responsabilités, gestion des imprévus : autant de qualités recherchées.

Le processus de recrutement reste accessible. Sélection sur dossier, vérification des compétences, puis entretien, souvent à distance. Une logique simple mais exigeante : placer la bonne personne au bon poste.

Ce type de job d’été dans le tourisme constitue souvent une première expérience déterminante. Il permet de développer des soft skills concrètes et valorisables sur le marché du travail.

À propos

Go&Live est un acteur français de référence dans les séjours éducatifs, linguistiques et sportifs. Présidé par Xavier Obert et basé à Rodez, le groupe rassemble plusieurs marques comme Nacel, Club Langues et Civilisations ou American Village. En 2025, il a accompagné plus de 120 000 jeunes à travers le monde. Avec 180 collaborateurs permanents et 2 500 saisonniers, il réalise un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros.

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