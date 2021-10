Vous avez dit EFOP ? : L’apprentissage en 2021

Vous avez dit EFOP: le point sur l’apprentissage!

Dans cette nouvelle émission « Vous avez dit EFOP? », la rédaction de Demain TV et Défi Métiers vous proposent d’en savoir plus sur l’apprentissage en 2021 !

En effet, Malgré la crise sanitaire l’apprentissage connu un boom avec près de 526 000 contrats signés en 2020 dont 495 000 contrats signés dans le secteur privé.

Une année record en dépit de la crise!

2021 est-elle l’année d’un nouveau départ pour l’apprentissage ?

Qu’est-ce qui a changé? Qu’est-ce qu’il reste à faire?

C’est ce que vous allez voir avec les différents invités :

– Bernard Barbier, Directeur de Défi Métiers, le Carif-Oref francilien

– Marie-Luce Rouxel, Directrice déléguée à la Formation à la Croix-Rouge,

– Christophe Seroux, référent Apprentissage à la Drieets Ile-de-France

– Pascal Picault, vice-président de la FNADIR et de l’ARDIR Ile-de-France