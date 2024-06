Invest’ In Tech, les Medtechs : une solution au redressement de notre système de santé?

Dans cette édition d’ Invest’In Tech, Céline Valensi vous propose un focus sur la MEDTECH (MEDICAL TECHNOLOGY) avec :

–Antoine DE LACHAUX, responsable de l’équipe Santé auprès de la Banque Européenne d’Investissement,

et

Stéphane PIAT, directeur général de la société CARMAT, une société spécialisée dans la production de coeurs artificiels.

La Medtech représente aujourd’hui un marché estimé à près de 600 Milliards de dollars dans le monde, dont 164 au Etats-Unis et que 28 Milliards en France. Pourtant la technologie au service du monde médical pourrait apporter une réponse face au déficit de la sécurité sociale et du fond de solidarité vieillesse ( 10,8 milliards d’euros en 2023). Des acteurs du secteur privé proposent des solutions, ce sont les MEDTECHS, des sociétés innovantes qui appliquent les nouvelles technologies au secteur médical : intelligence artificielle, big data ou encore robotique chirurgicale, et ceci, afin d’améliorer les soins et les processus de diagnostics des patients.

Mais quels sont les défis que ces Medtechs doivent relever dans notre pays et à l’échelle européenne?

Céline Valensi et ses invités vous apportent des éléments de réponse.