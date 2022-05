Salon s’expatrier, Mode d’emploi: Toutes les clés pour travailler en Allemagne

L’Allemagne vous attire ? Vous envisagez une mobilité professionnelle outre-Rhin ? Agnès CARABY, Chargée de projet du Service des Relations publiques et des Médias à l‘Ambassade de la République fédérale d’Allemagne, vous fait découvrir toutes les opportunités en Allemagne, les dispositifs existants, les démarches à faire et surtout et les bonnes adresses pour travailler dans ce pays.

S’expatrier en Allemagne de nombreuses opportunités!

Dans cette conférence proposée par le Salon s’expatrier, Mode d’emploi 2022 Vous découvrirez notamment comment :

– identifier les programmes de mobilité,

– cibler les sites de recherche d’emploi,

– vous familiariser avec les modalités de candidature,

– trouver les équivalences de diplômes et de métiers,

– vous renseigner sur les contrats,

– préparer (concrètement) votre arrivée/installation/expatriation.

S’expatrier en Allemagne: les liens utiles

Si vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités pour partir vivre et travailler en Allemagne voici quelques site de référence:

– le site de l‘Ambassade de la République fédérale d’Allemagne, (avec toutes les informations générales et administratives nécessaires pour s’expatrier, et de nombreux liens)

EMPLOI:

– le site de l’Agence fédérale pour l’emploi Jobbörse

– le site de EURES TMS le réseau européen de services de l’emploi

– le site pour les chercheurs euraxess

–emploi-allemagne.de

–recruteur-allemagne.de

–francoallemand.com

–ccifrance-allemagne.fr

MOBILITE:

– le site d’euroguidance france pour financer sa mobilité

– Le Fonds citoyen franco-allemand

STAGE:

– la plateforme écoles-entreprises Franco Allemande

VOLONTARIAT :

– Volontariat avec l’OFAJ l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

–Volontariat écologique Franco-allemand

– service volontaire européen