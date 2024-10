SIBCA 2024 : la révolution de l’immobilier bas carbone (7-9 octobre)

Placé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la République et parrainé par le

climatologue Jean Jouzel, la troisième édition du SIBCA, Salon de l’Immobilier Bas Carbone, aura lieu du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre.

le SIBCA s’est imposé depuis 2022 comme le lieu où se réunit l’excellence et le savoir-faire du secteur de l’immobilier engagé. Solutions techniques bas carbone, partage de bonnes pratiques et présentations des réalisations les plus exemplaires, les trois jours du SIBCA seront riches en échanges et en annonces. Une nouvelle édition qui aligne ses ambitions à celles des investisseurs, des territoires et des utilisateurs.

9 octobre: l’après-midi Talents

Si ce salon est réservé pendant deux jours aux professionnels du secteur le 09 octobre le salon ouvre ses portes aux étudiants et aux personnes en recherche d’opportunités.

Cet après-midi Talents se déroulera le mercredi 9 octobre entre 14h et 17h. Le SIBCA deviendra le point de convergence entre les exposants du SIBCA et les étudiants, diplômés et professionnels en recherche d’emploi, pour favoriser la rencontre entre les exposants et les talents du secteur.

C’est un moment intéressant pour permettre aux exposants de présenter les perspectives de carrière offertes par la transformation bas carbone du secteur de l’immobilier et de la construction.

Cet après-midi accueillera les étudiants des grandes écoles de commerce, d’architecture, d’urbanisme et d’ingénierie, ainsi que des professionnels expérimentés. Au travers d’un programme de contenu dédié, ils auront l’opportunité d’écouter les leaders de l’industrie présenter les métiers du bas carbone et les besoins en recrutement essentiels pour porter leurs projets ambitieux. Cet après-midi s’articulera autour de pitchs métiers successifs et de conférences dédiées. Voir l’émission