Travailler pour la planète : les métiers qui changent le monde

Une génération en quête de sens. Un secteur qui recrute. Une planète à préserver.

Dans ce nouveau numéro de l’émission Les Métiers de Demain, nous mettons en lumière les formations et les métiers liés à l’environnement et à la transition écologique.

Alors que l’urgence climatique s’intensifie, une question devient centrale pour les jeunes générations : Quels métiers choisir pour contribuer à la préservation de la planète ?

De plus en plus d’étudiants souhaitent aligner leurs choix professionnels avec leurs convictions écologiques. Les métiers de la transition sont porteurs de sens, mais aussi d’avenir : selon l’ADEME, plus d’un million d’emplois pourraient être créés d’ici 2050, à la fois dans les secteurs dits « verts », mais aussi dans l’ensemble des métiers qui intègrent les enjeux environnementaux dans leurs pratiques.

Pour en parler, nous avons reçu sur le plateau :

Julien VIDAL – Auteur, fondateur du mouvement « Ça commence par moi », créateur du podcast

« 2030 Glorieuses » et auteur de Mon métier aura du sens (Vuibert)

Audrey PULVAR – Co-fondatrice et directrice de son conseil scientifique de l’école Green Management School.

Lina MALKI – Étudiante en 2e année de Mastère Management de la Transition Écologique et Solidaire à la Green Management School

Lucas PATISSOUS – Consultant en stratégie et exploitation durable chez N’CO Conseil, ancien étudiant de la Green Management School

Marine WELLER – Co-directrice de l’École de la Transition Écologique de Paris (ETRE)

Fatoumata TRAORÉ – Ancienne élève de l’école ETRE et aujourd’hui adjointe en menuiserie dans l’Atelier R-ARE.

Les métiers de demain: une émission inspirante et concrète, diffusée sur Demain TV, MCE TV et disponible sur la chaîne YouTube : Job Talk TV.