10 - Génération Reconversion 2025

Handicap et reconversion professionnelle : l’Agefiph accompagne entreprises et candidats

Emission du 13/10/2025 - Durée 9 minutes
Agefiph et handicap

Lors de cette édition spéciale enregistrée au salon Générations Reconversion, nous recevons Céline Leblond. C’est la déléguée régionale adjointe de l’Agefiph Île-de-France .Elle nous explique comment l’association facilite l’inclusion et la reconversion des personnes en situation de handicap.

Handicap, emploi et reconversion : un soutien à 360°

L’Agefiph (Association de gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) a pour mission d’accompagner les entreprises et les organismes de formation afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

« Nous travaillons sur la prévention de l’usure professionnelle, l’intégration dans l’emploi et les parcours de reconversion, avant même qu’une situation de rupture n’apparaisse », explique Céline Leblond.

L’objectif : créer une société inclusive, où les compétences et le potentiel des personnes handicapées sont pleinement valorisés.

La loi de 2005 : un changement de regard sur le handicap selon l’Agefiph

Depuis 20 ans, la loi de 2005 a profondément transformé la perception du handicap. « On est passé d’un regard sur l’individu à une approche sur la situation de handicap, qui prend en compte l’environnement et les adaptations nécessaires », précise Céline Leblond.

L’Agefiph agit alors comme acteur de compensation, en proposant solutions et financements pour pallier les conséquences du handicap dans le cadre professionnel.

Reconversion et accessibilité : un accompagnement sur-mesure avec l’Agefiph

Une personne en situation de handicap souhaitant se reconvertir peut suivre les mêmes parcours qu’un autre adulte, mais avec un accompagnement adapté :

-Sensibilisation des organismes de formation à l’accueil des personnes handicapées.
-Mise en place d’aménagements nécessaires dans les cursus.
-Aides financières pour couvrir les besoins spécifiques.

« Le référent handicap d’un organisme peut se mettre en lien avec nous pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure », explique Céline Leblond.

Entreprises et formation : un accompagnement stratégique

Les entreprises et centres de formation sont confrontés à des situations imprévues, mais l’Agefiph propose une action proactive :

-Sensibilisation et levée des préjugés.
-Analyse des process de recrutement et maintien des salariés en situation de handicap.
-Développement de plans d’action réalistes et adaptés.

« Nous aidons les entreprises à accueillir au mieux les personnes handicapées. Et à intégrer ces pratiques dans leur fonctionnement quotidien », souligne Céline Leblond.

Inclusion : un enjeu toujours d’actualité

Malgré les progrès réalisés, des efforts restent à fournir. Cependant, en 20 ans, le regard des entreprises sur le handicap a évolué! Il y a plus de volonté d’agir, plus d’initiatives inclusives, et une meilleure sensibilisation aux handicaps invisibles, qui représentent 80 % des cas.

Pour aller plus loin.
Entreprises ou centres de formation souhaitant développer l’inclusion : contactez l’Agefiph

Pour les particuliers en reconversion, un accompagnement personnalisé est proposé en lien avec Transitions Pro Île-de-France.

