Paroles d’entreprise: l’Espace Brocante ou le succès dans le secteur de la seconde main.

Le marché de la seconde main offre aujourd’hui de belles opportunités ! En effet la demande est là pour le marché de l’occasion. En effet c’est un marché éco-responsable, anti-gaspi et surtout qui propose des petits prix.

L’Espace Brocante: une création d’entreprise réussie

Ingrid Lentz et son conjoint se sont lancés en 2022, sur ce secteur de la seconde main, en créant l’Espace Brocante. A mi-chemin entre le dépôt-vente et la brocante traditionnelle, le concept qu’ils ont développé est original. Créé en quelques mois à Le Crocq (60), l’Espace Brocante connaît un succès rapide.

Le lieu attire une clientèle variée, fidèle et professionnelle, dans un climat de convivialité et de confiance. Pour faire face au succès de leur concept, alors qu’ils ont ouvert en janvier 2022, Ils en sont aujourd’hui à leur 2e agrandissement en moins d’un an.

L’Espace Brocante: une création d’entreprise bien préparée

Mais pour réussir dans ce secteur, il est absolument nécessaire : – de bien préparer son projet: étude de marché, localisation, concept, plan de financement, etc. – de se faire accompagner. C’est toute l’histoire d’Ingrid Lentz et son conjoint à découvrir dans ce reportage proposé la chaîne Demain en partenariat avec CERFRANCE.

Paroles d’entreprises avec CERFRANCE

Ce témoignage et ce reportage vous sont proposés par CERFRANCE. Premier réseau d’association de gestion et de comptabilité. Présent sur toute la France, CERFRANCE apporte des prestations de conseil, de gestion et d’expertise-comptable. Ce sont 320 000 entreprises dans tous les secteurs (agriculture, artisanat, commerce, services, industrie et professions libérales) qui bénéficient de leurs services. Tous les mois, il vous proposent des témoignages de chefs d’entreprises sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer des dirigeants.