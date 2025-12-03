Demain! est
Location Studio
14 - Dites-Moi Tout !

Seniors : formation ou retour à l’emploi ?

le 03/12/2025
formation seniors

Dites-moi tout” s’ouvre avec un premier épisode consacré à une question que rencontrent de nombreux salariés expérimentés : faut-il se former ou chercher immédiatement un emploi ? Pour en parler, le plateau réunit Évelyne Poireau, directrice départementale adjointe de la DDETS PP, Cathie Kassongo-Kissaka, directrice territoriale de France Travail Loir-et-Cher, et Jean-Philippe Dugault, demandeur d’emploi après une carrière dans la communication publique.

Formation seniors : ce que révèle ce premier épisode

Sur le plateau, France Travail explique que le choix formation ou emploi dépend vraiment du parcours. Certains seniors repartent rapidement en entreprise, tandis que d’autres ont besoin d’une mise à jour, d’un temps de répit ou d’un accompagnement sur la confiance, la prise de parole ou la gestion du stress.

Jean-Philippe Dugault raconte comment il a profité de périodes de transition pour se former : un master en communication politique et publique pendant le Covid, puis une formation à l’IA générative qui l’a mené à former des élus et agents publics. Son témoignage met en lumière des profils seniors qui maîtrisent pleinement les outils numériques.

De son côté, Évelyne Poireau décrit un contexte national en mouvement, avec la campagne autour des seniors lancée en juin et le dispositif Senior+. Elle évoque des chantiers liés à la fin de carrière : adaptation des postes, pénibilité, retraites progressives ou entretiens professionnels à 45 et 60 ans.

Dans le Loir-et-Cher, plus de 55 % des demandeurs d’emploi ont plus de 50 ans. Cathie Kassongo-Kissaka annonce que les quatre agences France Travail du département lanceront des séquences d’écoute active et iront promouvoir directement les profils seniors auprès des entreprises, CV en main ou en petits groupes.

Sur le plateau, Jean-Philippe décrit enfin la place des salariés expérimentés dans les organisations : la transmission du savoir, la stabilité dans les moments de tension et une capacité à travailler en transversalité grâce à la diversité des expériences.

