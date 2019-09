Greentraders, une marketplace du reconditionné pour les entreprises

Fondée en 2018, Greentraders entend faire rimer écologie et numérique grâce à sa marketplace de reconditionné pour entreprise. 100% B2B, Greentraders propose aux entreprises une alternative économique et écologique à l’achat d’équipements informatiques grâce au reconditionné. En effet, elle propose aux entreprises d’acheter du matériel informatique reconditionné (imprimantes, smartphones, ordinateurs…). Elle calcule aussi l’empreinte carbone évitée grâce à cet achat de matériel reconditionné. L’exemple de Greentraders démontre que la Greentech offre encore de nombreuses opportunités pour entreprendre.

Une entreprise labellisée Greentech Verte

À l’occasion du Meet’up de la GreenTech Verte, rencontre annuelle qui a eu lieu le 4 juin 2019 à la Station F à Paris, Greentraders a reçu, parmi 20 autres start-ups, le label GreenTech Verte décerné par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. C’est un label qui a pour objectif de promouvoir des projets numériques au service de la transition écologique et solidaire. Ce label s’intègre au nouveau projet de loi anti-gaspillage pour l’économie circulaire.

Demain TV, la télé pour les jeunes entrepreneurs

A l’image de Fabien, pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre, Demain TV réalise de nombreuses émissions qui peuvent vous servir : « Label Entreprise », « T’inquiète… je gère », « Paroles d’expert », « Business Women ».

« T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lancer. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Chaque semaine « Label Entreprise » présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.

Chaque mois, « Business Women » met en avant des femmes entrepreneures.

Et enfin, « Paroles d’expert», apporte de précieux conseils pour bien gérer au quotidien son entreprise.