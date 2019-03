ART EN BOITE – documentaire – Samedi 23 mars à 20h35

L’architecture au service de l’art contemporain

On Stage et Demain TV vous proposent de découvrir le film documentaire « Art en boîte », réalisé par Thierry Mercadal. Un documentaire de 52’ diffusé samedi 23 mars à 20h35 sur la chaîne Demain.

Ce documentaire vous propose une visite de différentes Frac de nouvelle génération (île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Franche-Comté). Les Frac sont une spécificité française! Aujourd’hui les FRAC rassemblent plus de 30 000 œuvres d’art contemporain qu’ils mettent en valeur par les architectures des sites et par les lieux d’exposition. Depuis plusieurs années, les FRAC disposent en régions, de nouveaux sites avec de nouvelles architectures et vous allez en découvrir quelques-unes.

Film documentaire réalisé par Thierry Mercadal, producteur de la société ON STAGE (spécialisée sur l’architecture)