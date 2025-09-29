Générations Reconversion : les clés pour réussir sa reconversion avec l’APEC

Dans cette édition spéciale, Sébastien Fromm, responsable à l’APEC Île-de-France, nous explique comment naviguer dans un marché du travail en pleine transformation. Entre transition numérique, intelligence artificielle, enjeux écologiques et choc démographique, la reconversion n’est plus un choix, mais une étape incontournable dans une carrière d’un cadre.

Générations Reconversion – Focus sur l’APEC Île-de-France

L’APEC, ou Association pour l’Emploi des Cadres, est un organisme présent partout en France, dédié à l’accompagnement des cadres et des jeunes diplômés dans leur parcours professionnel. Elle fournit des services variés, allant du conseil en évolution de carrière à l’aide à la recherche d’emploi, en passant par l’information sur le marché du travail et les tendances des secteurs professionnels.

L’APEC a donc trois missions principales :

Accompagner l’évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés.

Soutenir les entreprises (TPE, PME) dans leurs projets de recrutement.

Observer le marché de l’emploi pour identifier les tendances et métiers d’avenir.

L’APEC propose aux cadres des outils pratiques, comme des offres d’emploi, des bilans de compétences, et des conseils pour la rédaction de CV ou la préparation aux entretiens. Son rôle est de faciliter la rencontre entre les entreprises à la recherche de profils qualifiés et les cadres souhaitant développer leur carrière.

Les grands bouleversements du marché de l’emploi

Dans cette émission Sébastien Fromm, revient sur les quatre chocs majeurs impactent le travail et les reconversions :

La transition numérique et le développement de l’intelligence artificielle.

La transition écologique et ses implications sur les métiers.

Le choc démographique, avec une population active vieillissante et moins de jeunes entrants sur le marché.

L’évolution du rapport au travail, influençant les aspirations et projets des salariés.

Des transformations qui engendrent de nouveaux métiers et modifient profondément les métiers existants, rendant la reconversion quasi incontournable. Désormais un salarié peut envisager 3 à 4 métiers différents au cours de sa carrière.

Les clés d’une reconversion réussie

Pour réussir, selon Sébastien Fromm, les trois clés sont :

se faire accompagner,

oser sortir de sa zone de confort,

distinguer formation et projet professionnel. En matière de reconversion, l’APEC accompagne les cadres et jeunes diplômés de A à Z, du diagnostic à la mise en œuvre, que ce soit pour un nouveau poste ou la création d’entreprise. En effet, se faire accompagner permet de bénéficier d’un regard extérieur et d’une expertise du marché.

Le conseil phare l’émission :

Oser sortir de votre zone de confort et vous lancer dans de nouveaux projets. Mais n’hésitez pas à vous faire guider pour bâtir un projet solide et réaliste, en phase avec les métiers de demain.

