Vins et spiritueux : la Chine à la conquête des marchés français

Des partenaires de longue date

La Chine et la France sont des partenaires commerciaux de longue date. En effet, aéronautique, automobile ou encore industrie, aujourd’hui la France est le deuxième fournisseur européen de la Chine, derrière l’Allemagne. Mais qu’en est-il des importations chinoises sur le territoire français ? Ces dernières années les exportations chinoises de biens demeurent majoritairement composées de produits chinois à faible valeur ajoutée. King’s Luck, producteur chinois de spiritueux entend bien changer la tendance.

Faire des vins et spiritueux un nouvel axe d’échange

C’est pour dynamiser ces échanges et les importations chinoises en France que King’s Luck, parmi les 10 plus grands producteurs de liqueur en Chine entend conquérir le marché français avec son alcool traditionnel, le Baijiu. Nous les avons rencontré à Paris, où s’est tenu la soirée King’s Luck Guoyuan. De nouveaux échanges et de nouveaux partenariats à découvrir dans ce nouveau numéro de Ça vous concerne, sur Demain !