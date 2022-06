Tambour Battant: Aujourd’hui, les Francs-Maçons

« Aujourd’hui, les Francs-Maçons » c’est le thème de cette édition de Tambour Battant présentée par Antoine Spire et Patrick Tudoret. Une émission qui vous propose trois temps forts!

En première partie d’émission Antoine Spire et Patrick Tudoret vous proposent un entretien avec :

– Jean-Luc Le Bras, historien de la franc maçonnerie

et

–Françoise Vignon, Dirigeante de la Grande Loge féminine de France.

Ensemble ils nous présentent l’histoire depuis le 17e siècle et les pratiques des francs maçons. Ils insistent sur le sens humaniste de leur engagement et sur leurs rapports au Temple dans lequel ils se réunissent.

En deuxième partie d’émission le débat « Sur le gril » se déroule entre:

– Patrick Kessel, ancien grand maître du Grand Orient,

et

– Floriane Chinsky, rabbin de « judaïsme en mouvement ».

Les deux invités vous donne des éclairages sur les questions suivantes :

Peut on parler d’une spiritualité franc maçonne spécifique ?

Dans ce contexte, quelle place prend l’attachement à la laïcité?

L’émission Tambour Battant se termine avec le grand témoin:

-Eric Badonnel, spécialiste de protection sociale et de politique de santé publique.

Dans cet échange l’invité justifie l’importance des pratiques rituelles et revient sur l’attachement des francs maçons aux symboles ; pour lui les liens de fraternité l’emportent sur le souci opportuniste de se constituer un réseau social.