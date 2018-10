Journal de l’emploi: Disneyland Paris recrute!

Disneyland Paris: 8000 offres d’emploi tous les ans!

Disneyland Paris est le plus gros employeur mono-site de France. Près de 16.000 personnes y travaillent en moyenne au quotidien tout au long de l’année afin de combler de plaisir ses visiteurs.

500 métiers différents sont représentés dans l’entreprise. On y trouve tous les métiers de l’accueil, de l’animation, de l’hôtellerie, de la restauration que l’on rencontre lors de nos visites. Mais il y a également, les métiers de la maintenance (ingénieurs, techniciens…), de l’informatique (ingénieur Data, architectes systèmes d’information etc.) sans oublier les commerciaux et toute les fonction support. Chaque année 7000 CDD sont recrutés (à temps partiel ou temps plein) et près de 1000 CDI sont intégrés dans l’entreprise.

Focus Métier chez Disneyland Paris: Chargé de Ressources Humaines

Dans cette édition, le journal de l’emploi vous propose de découvrir :

le métier de chargé de ressources humaine avec le portait de Justine.

Elle vous explique son métier et son parcours au sein de l’entreprise. Une entreprise qui offre de nombreuses possibilités d’évolution! Au sein de Disneyland Paris les ressources Humaines offrent des fonctions essentielles au cœur de la gestion du personnel et de tous les recrutements annuels.



Vous pouvez retrouver toutes les offres d’emploi dans les ressources humaines et les descriptifs métiers sur le site internet dédié de Disneyland Paris.